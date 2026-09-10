La fotografa polacca Olga Sokal è cresciuta in una famiglia che lavora nell’industria del carbone a Bełchatów. Fin da piccola ha ascoltato conversazioni sull’impatto di questa attività sulle persone e sull’ambiente. Il suo interesse è cresciuto quando hanno cominciato a circolare voci sulla possibile chiusura della miniera della sua città. A casa non si parlava d’altro, erano tutti preoccupati per il futuro. Così è nato il progetto Black stone burns. Inizialmente voleva raccontare il suo territorio, poi è diventata un’indagine più ampia sulle conseguenze sociali, economiche e ambientali dell’industria del carbone. Per quattro anni ha viaggiato dalla Polonia fino agli Appalachi, negli Stati Uniti, per proseguire nel Regno Unito e infine in Cina. “Questi luoghi hanno sorprendenti elementi in comune. L’industrializzazione ha portato con sé paesaggi e strutture sociali simili, ma anche un rapporto ambivalente con il carbone. Da una parte ci sono l’inquinamento, lo sfruttamento del lavoro e le profonde trasformazioni subite dai territori; dall’altra queste comunità provano nostalgia per quelle che ricordano come ‘epoche d’oro’, con una relativa prosperità e posti di lavoro ben retribuiti”, spiega Sokal.