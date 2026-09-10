Il birrificio statunitense Pabst ha annunciato di essere stato vittima di un furto: qualcuno ha portato via un camion con a bordo 1.602 casse di birra Blue Ribbon e Old Milwaukee. L’azienda ha offerto al ladro una via d’uscita, concedendogli “esattamente 18 giorni e 44 minuti per restituirci il camion. Non ci saranno domande”. Ha anche promesso una ricompensa a “chiunque possa aiutarci a risolvere il mistero” se il colpevole nel frattempo non avrà restituito la refurtiva. In una dichiarazione successiva, la Pabst ha aggiunto: “Speriamo che chiunque sia riuscito a rubare il nostro camion sappia anche l’importanza di mantenere la birra al fresco”.