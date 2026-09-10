“Il 9 settembre gli Stati Uniti hanno vietato l’importazione di una serie di prodotti canadesi, tra cui alcolici, latticini e motociclette”, scrive la Bbc. Il provvedimento entrerà in vigore il 29 settembre. La decisione è arrivata mentre entravano in vigore le contromisure canadesi su venti miliardi di dollari di merci statunitensi, adottate in risposta ai dazi di Trump. I negoziati tra i due paesi sono fermi dalla fine di agosto. Il premier canadese Mark Carney ha avvertito che ridurre la dipendenza economica dagli Stati Uniti “avrà un costo”, ma che non fare niente ne avrebbe uno maggiore.