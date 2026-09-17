Secondo uno studio pubblicato su Plos One, gli scienziati che cercano di rendere più accattivanti i loro articoli accademici ricorrono spesso all’aiuto dei Beatles. La band è citata ovunque nella letteratura scientifica, con i titoli di almeno 3.200 articoli sottoposti a revisione paritaria in diverse discipline che citano o fanno giochi di parole con i testi delle canzoni. Un numero che supera di gran lunga i riferimenti a qualsiasi altro artista famoso.
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Questo articolo è uscito sul numero 1683 di Internazionale, a pagina 97. Compra questo numero | Abbonati