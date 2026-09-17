“L’11 settembre, a meno di un mese dalle elezioni del 4 ottobre, le autorità giudiziarie hanno reso noto che il candidato di estrema destra Flávio Bolsonaro (nella foto) è sotto indagine per corruzione e riciclaggio di denaro”, scrive la Reuters. L’indagine riguarderebbe un finanziamento che Bolsonaro ha chiesto a Daniel Vorcaro, proprietario del Banco Master – una banca al centro di un grosso scandalo di corruzione – per Dark horse , un film su suo padre Jair Bolsonaro, l’ex presidente di estrema destra condannato a 27 anni di carcere per tentativo di colpo di stato.