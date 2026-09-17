“L’oligarca russo Umar Kremlev, vicino al presidente Vladimir Putin, ha pagato centinaia di migliaia di dollari per le nozze di Donald Trump Jr con Bettina Anderson (nella foto), celebrate a maggio alle Bahamas”, rivela ProPublica. Kremlev avrebbe pagato l’affitto di un’isola e i fuochi d’artificio. La coppia ha confermato il contributo, definendolo il regalo di un amico. Kremlev ha ricevuto da Putin l’Ordine dell’amicizia, un’onorificenza statale russa, ed è sanzionato dall’Ucraina. Il 15 settembre il democratico Robert Garcia, della principale commissione della camera che vigila sull’operato del governo, ha chiesto documenti sui rapporti con l’oligarca. Lo stesso giorno il dipartimento di giustizia ha incriminato cinque persone accusate di aver lavorato per i servizi segreti russi a complotti per sorvegliare e uccidere dissidenti negli Stati Uniti e in Lituania, riferisce la Reuters. I cinque sono latitanti. ◆