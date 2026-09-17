Per preparare un tè verde perfetto non bisogna mai usare acqua bollente, scrive la Süddeutsche Zeitung. Messe in infusione in acqua bollente, le foglie rilasciano più tannini e il tè assume un sapore erbaceo e molto amaro, oltre a perdere molte delle sue proprietà. È preferibile mettere l’acqua del bollitore in una caraffa e poi versarla sulle foglie di tè, oppure aspettare circa dieci minuti con il coperchio del bollitore aperto per far raffreddare l’acqua. Questo tempo di attesa è particolarmente consigliato per i tè verdi giapponesi, che esprimono al meglio il loro sapore a una temperatura di circa 70 gradi. ◆