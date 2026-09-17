Il 16 settembre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è presentata al parlamento di Strasburgo per il suo tradizionale discorso sullo stato dell’Unione: “Siamo tutti consapevoli delle minacce che affrontiamo”, ha detto, “che si tratti di ultranazionalisti o antieuropeisti, di interferenze russe o disinformazione”, riferendosi ai recenti incidenti che hanno coinvolto un drone di Mosca abbattuto nello spazio aereo lituano e una nave militare russa che ha lanciato dei razzi contro un elicottero danese. Von der Leyen ha proposto, scrive Le Soir, la creazione di un consiglio di sicurezza che riunisca l’Unione, il Canada, la Norvegia e il Regno Unito.