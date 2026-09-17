Il 15 settembre Pechino ha introdotto nuove limitazioni per i viaggi all’estero dei cittadini cinesi, scrive il Financial Times. Il giro di vite è un segno dei rinnovati sforzi del presidente Xi Jinping di proteggere i segreti di stato e le tecnologie avanzate ed evitare la perdita della forza lavoro più qualificata. Le regole saranno applicate ai dirigenti di medio e alto livello della pubblica amministrazione, ai quadri del Partito comunista cinese e ai dipendenti delle aziende di stato; ma riguarderanno anche i privati che lavorano in settori considerati strategici da Pechino. Chi infrangerà le norme in genere riceverà una multa, ma potrebbe andare incontro anche al divieto di espatrio, che può diventare a tempo indeterminato.