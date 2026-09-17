La Google DeepMind ha presentato la piattaforma AlphaGenome Atlas che mappa i possibili effetti di nove miliardi di cambiamenti di una singola lettera nel genoma umano, cioè ogni possibile mutazione di questo tipo. Secondo gli sviluppatori, il modello AlphaGenome basato sull’intelligenza artificiale potrebbe aiutare a collegare varianti genetiche a malattie rare e a individuare meccanismi alla base di patologie comuni e dell’attività dei geni. La rivista Nature sottolinea però che non considera l’effetto combinato di più mutazioni insieme, e non può ancora guidare da solo le decisioni cliniche. L’atlante è disponibile gratuitamente per un uso non com­merciale.