Il 10 settembre gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che investiranno quaranta miliardi di euro in progetti in Germania, tra cui lo sviluppo di nuovi data center, scrive Le Monde. Lo ha dichiarato Mohammed bin Zayed al Nahyan, il presidente degli Emirati, in occasione del suo incontro a Berlino con il cancelliere cristianodemocratico tedesco Friedrich Merz. I due leader (nella foto) hanno anche annunciato la creazione di un organismo congiunto per promuovere investimenti bilaterali. Sono stati inoltre firmati 29 protocolli d’intesa e contratti tra aziende emiratine e tedesche, per un valore di quasi 9,5 miliardi di euro. ◆