Il 12 settembre si sono svolti i funerali del re ugandese Oyo Nyimba, morto il 27 agosto a 34 anni (nella foto l’arrivo del corpo all’aeroporto di Entebbe il 4 settembre). Nel 1995, all’età di tre anni, era stato nominato sovrano del regno ugandese di Tooro, una delle monarchie subnazionali riconosciute da Kampala. “Sebbene sia guidata da un presidente eletto, Yoweri Museveni, l’Uganda riconosce ufficialmente diversi regni, i cui sovrani hanno un potere solo simbolico” ma esercitano un’influenza culturale, spiega Deutsche Welle. Oyo Nyimba non si era sposato e dopo la sua morte è scoppiata una disputa sulla successione, perché il candidato scelto da un comitato di anziani è stato respinto da una parte della famiglia.