Palestina Il 21 settembre il governo della Striscia di Gaza ha annunciato un piano di emergenza per demolire 255 edifici danneggiati durante la guerra e considerati pericolosi. La Difesa civile ha avvertito del rischio rappresentato da più di duemila edifici in tutto il territorio palestinese. Il ministero dei lavori pubblici e della casa ha classificato circa tremila strutture come pericolose o a rischio di crollo per i danni causati dai bombardamenti israeliani. Il 16 settembre 21 persone sono morte a Gaza nel crollo di un palazzo che era stato colpito varie volte.