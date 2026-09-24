Otto secondi possono sembrare niente, ma nel mondo dei rodei sono attimi fondamentali. È il tempo in cui un cowboy deve riuscire a rimanere in sella a un toro o a un cavallo imbizzarrito perché la sua prova sia considerata valida.
Eight seconds: legacy in motion (Damiani 2026) è il titolo del libro del fotografo statunitense Ivan McClellan. Nel 2015 McClellan ha partecipato per la prima volta a un rodeo di cowboy neri quasi per caso e da allora non ha più smesso. “Non sapevo niente di questa cultura”, racconta. “Vedevo giovani uomini andare a cavallo a torso nudo, con orecchini di diamanti e catene d’oro. Donne con le treccine e lunghe unghie finte sfrecciavano a cavallo a ottanta chilometri all’ora. La gente friggeva il pollo, faceva barbecue, ballava… Nell’aria c’erano musica gospel, r&b e hip-hop. È stata un’esperienza incredibile, quasi ultraterrena”. Questo incontro gli ha cambiato la vita. Per dieci anni ha viaggiato in tutti gli Stati Uniti, dal Nevada al Tennessee, per documentare una realtà rimasta fuori dai libri di storia e dal cinema hollywoodiano.
McClellan ha raccontato che non tutti hanno accolto con entusiasmo il suo lavoro e ha ricevuto anche telefonate e commenti razzisti. “Ma l’ostilità è meno forte dell’entusiasmo che ricevo. Questo mondo è diventato parte della mia identità”. ◆
◆ Eight seconds: legacy in motion (Damiani 2026) è la nuova edizione del libro originariamente intitolato Eight seconds: black rodeo culture (Damiani 2024) . Questa seconda uscita contiene una nuova sequenza di immagini e 91 fotografie inedite. Nel 2023 il fotografo Ivan McClellan ha organizzato a Portland, in Oregon, il primo Eight seconds juneteenth rodeo, un evento dedicato alla cultura dei cowboy neri. Quest’anno si svolgerà a Filadelfia, in Pennsylvania, il 10 ottobre.
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Questo articolo è uscito sul numero 1684 di Internazionale, a pagina 64. Compra questo numero | Abbonati