Otto secondi possono sembrare niente, ma nel mondo dei rodei sono attimi fondamentali. È il tempo in cui un cowboy deve riuscire a rimanere in sella a un toro o a un cavallo imbizzarrito perché la sua prova sia considerata valida.

Eight seconds: legacy in motion (Damiani 2026) è il titolo del libro del fotografo statunitense Ivan McClellan. Nel 2015 McClellan ha partecipato per la prima volta a un rodeo di cowboy neri quasi per caso e da allora non ha più smesso. “Non sapevo niente di questa cultura”, racconta. “Vedevo giovani uomini andare a cavallo a torso nudo, con orecchini di diamanti e catene d’oro. Donne con le treccine e lunghe unghie finte sfrecciavano a cavallo a ottanta chilometri all’ora. La gente friggeva il pollo, faceva barbecue, ballava… Nell’aria c’erano musica gospel, r&b e hip-hop. È stata un’esperienza incredibile, quasi ultraterrena”. Questo incontro gli ha cambiato la vita. Per dieci anni ha viaggiato in tutti gli Stati Uniti, dal Nevada al Tennessee, per documentare una realtà rimasta fuori dai libri di storia e dal cinema hollywoodiano.