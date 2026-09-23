Difficile trovare due uomini più diversi di Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti e quello cinese si incontrano in un momento in cui il mondo è destabilizzato dalle guerre, dal prezzo dell’energia fuori controllo e dalla scomparsa dell’idea stessa di una comunità internazionale.

Purtroppo, oggi è evidente che non possiamo fare affidamento sui leader delle due principali potenze mondiali affinché affrontino i problemi globali che colpiscono miliardi di persone, perché Trump e Xi seguono esclusivamente agende autoreferenziale. Noi, ovvero il resto del mondo, non ne facciamo chiaramente parte.

Il 22 settembre all’Onu Trump si è esibito nel suo abituale esercizio di vanagloria, minacce e dichiarazioni che nessuno prende più sul serio, anche perché è impantanato in Medio Oriente e sta distruggendo l’economia mondiale.

Xi, invece, si presenta negli Stati Uniti con la convinzione che sia arrivato il momento della Cina, e non sarà certo lo spettacolo desolante della Casa Bianca a smentirlo. Il presidente cinese manterrà la sua espressione impassibile per dare l’illusione di essere un centro di stabilità nel caos del mondo.