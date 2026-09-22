Questa cautela ha contribuito a tenere sotto controllo le numerose e annose dispute tra i due paesi. Potrebbe essere proprio quest’effetto moderatore l’aspetto più importante dell’incontro. Nessuno si aspetta infatti che i colloqui tra i leader portino a un accordo rivoluzionario o a una soluzione definitiva. In questo contesto, cosa succederà durante l’incontro conta meno di quello che non è successo prima.

Come per il sesso e per il Natale, gran parte del divertimento dei vertici presidenziali sta nell’attesa. I leader delle due più grandi economie mondiali s’incontreranno a Washington il 24 settembre, affiancati da pezzi grossi del mondo degli affari. Si tratta, come concordano le parti, di un evento di grande importanza. Nessuna quindi vuole comprometterne l’esito con azioni avventate prima del tempo.

L’incontro segue la visita di Donald Trump a Pechino a maggio e i colloqui tra i due leader a Busan, in Corea del Sud, nell’ottobre 2025, dove le parti avevano formalizzato la situazione di stallo raggiunta dopo mesi frenetici di dazi reciproci e limitazioni alle esportazioni.

A Busan gli Stati Uniti avevano accettato di rinviare di un anno un’ampia estensione della loro lista nera delle aziende cinesi. La Cina aveva invece rinviato l’adozione di un nuovo regime sulle esportazioni di minerali critici e batterie ad alta energia. Gli Stati Uniti avevano inoltre ridotto i dazi punitivi legati al ruolo della Cina nel commercio di fentanyl, e Pechino aveva ripreso gli acquisti di soia statunitense.

Quando i due leader si erano incontrati a Pechino, i risultati erano stati modesti. La Cina aveva promesso di comprare prodotti agricoli statunitensi per un valore aggiuntivo di 17 miliardi di dollari e duecento aerei Boeing, a condizione di poter ottenere anche i pezzi di ricambio necessari. Le parti avevano inoltre concordato di ridurre i dazi sulle importazioni non sensibili, per un valore di 30 miliardi di dollari.

A parte questo, il risultato più significativo era stato uno slogan: i due paesi avevano concordato di puntare a una “stabilità strategica costruttiva”, che suona ineccepibile, anche se non molto trumpiano. È improbabile che quelle tre parole possano finire su un cappellino del movimento Maga.