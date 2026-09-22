“Nel 1973, durante il mio primo viaggio in Asia, mi innamoro perdutamente di un amico di un amico che mi ospita a Pechino. È un ingegnere, ha qualche anno più di me e corrisponde in tutto e per tutto al mio ideale maschile: alto, capelli scuri, colto. Solo che non è libero. Quando sua moglie scopre la natura della nostra relazione, ci lasciamo tragicamente e io, inconsolabile, prendo un volo per la Thailandia.

A Chiang Mai, nel nord del paese, passo qualche giorno in un quattro stelle della catena alberghiera diretta da mio zio. Sempre premuroso, mi ha riservato la grande camera dell’architetto che ha progettato l’edificio. Un giorno, per distrarmi, vado da sola a una serata danzante dove un uomo con i capelli ricci mi invita a ballare un lento. Dall’alto del suo metro e novanta mi fa pensare a una statua greco-romana; ne sono lusingata. Stretto a me, mi sussurra all’orecchio: ‘You make me melt’, mi fai sciogliere. Le sue parole addolciscono la mia pena d’amore, mi lascio sedurre e lo invito a salire in camera mia.

Si chiama Klaus, è tedesco e viaggia con un amico. È un grande collezionista di conchiglie, ‘dalla più grande alla più piccola’, mi spiega. A volte le pesca, ma il più delle volte le compra o le scambia. La sua vita poetica mi incanta.

Quando comincia a spogliarsi, gli confesso che non voglio superare il limite. Ho ventiquattro anni e mezzo e mi sono fissata l’età di venticinque anni per fare il grande passo. È ridicolo, ma ho dei princìpi. La liberazione sessuale, Katmandu, la droga, non fanno per me. Probabilmente dipende dalla mia educazione cattolica: quando ero in collegio dalle suore devo aver seguito una lezioncina sull’accoppiamento, e niente di più. Klaus è sorpreso, è la prima volta che sente una cosa del genere da una donna della mia età. Ma rispetta la mia scelta. Sono convinta che se un uomo tiene a me, deve saper aspettare. Passiamo la notte insieme, abbracciati.