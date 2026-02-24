Rimangono invece inalterati i dazi applicati a settori specifici, come quello automobilistico, del rame o del legname, compresi tra il 10 e il 50 per cento, che non erano stati invalidati dalla corte suprema.

Il 24 febbraio sono entrati in vigore i nuovi dazi globali del 10 per cento imposti dal presidente statunitense Donald Trump in risposta alla sentenza della corte suprema del 20 febbraio. Trump ha però minacciato di portarli al 15 per cento.

Il 23 febbraio i servizi doganali statunitensi hanno confermato che a partire dalla mezzanotte non avrebbero più riscosso i dazi annullati dalla corte suprema e avrebbero cominciato a riscuotere quelli nuovi del 10 per cento.

Per i nuovi dazi Trump si è basato su una legge del 1974 che autorizza il presidente degli Stati Uniti a intervenire in caso di forte squilibrio nella bilancia commerciale del paese.

Dopo 150 giorni, tuttavia, l’amministrazione Trump dovrebbe ottenere un voto del congresso se volesse prorogare i dazi, che scadranno il 24 luglio, poco più di tre mesi prima delle elezioni di metà mandato.

Secondo il Budget lab dell’università di Yale, i nuovi dazi dovrebbero portare l’aliquota media applicata ai prodotti che entrano negli Stati Uniti al 13,7 per cento, rispetto al 16 per cento precedente alla sentenza della corte suprema.