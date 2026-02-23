Il 23 febbraio è stato arrestato Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel quartiere di Rogoredo, a Milano. Cinturrino avrebbe sparato mentre l’uomo era disarmato, mettendogli poi accanto al corpo una pistola a salve quando era già a terra agonizzante. L’agente aveva raccontato di avere aperto il fuoco, perché Mansouri gli aveva puntato contro un’arma, ma la ricostruzione era apparsa poco credibile fin dall’inizio.

A difesa dell’agente si era subito schierato il vicepresidente del consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini, invocando lo scudo penale previsto dal secondo decreto sicurezza. “Io sto con l’agente senza se e senza ma”, aveva detto Salvini, che in seguito ha ridimensionato la sua posizione dicendo: “Se qualcuno sbaglia, va accertato”.

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati anche altri quattro agenti, accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso per aver coperto il collega e sostenuto la sua ricostruzione.

Dall’indagine infatti stanno emergendo degli elementi che mostrano uno scenario molto diverso da quello raccontato dall’agente: il primo è che il colpo mortale aveva raggiunto Mansouri in una zona laterale del cranio e non nell’area frontale. Questo fa pensare, come avevano detto i suoi avvocati fin dal principio, che il ragazzo stesse scappando quando è stato ucciso.

Cinturrino inoltre non avrebbe dovuto partecipare a quell’operazione, ed era in tutt’altra zona di Milano quando un gruppo di suoi colleghi ha avviato una retata antidroga. Secondo quanto riportato da Mario Di Vito sul manifesto, l’agente si trovava a piazzale Corvetto quando verso le 17 ha saputo dell’operazione in corso al cosiddetto boschetto di via Impastato. Ha deciso di raggiungere i colleghi, perché l’operazione non stava andando bene. Parcheggiata l’auto, ha trovato sei colleghi (due in divisa e quattro in borghese) insieme a un uomo arrestato per spaccio. Poi ha deciso di andare a “fare un giro” nel boschetto.