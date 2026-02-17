Il divieto è disposto con una delibera del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno. Le persone migranti a bordo di imbarcazioni sottoposte a questo vincolo possono essere condotte anche in paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stretto degli accordi, che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, dove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel paese di appartenenza. In caso di violazione sono previste multe fino a cinquantamila euro.

Tra le proposte approvate c’è quella che alcuni componenti dell’esecutivo chiamano “ blocco navale ”. In realtà il testo non prevede lo schieramento di navi militari per fermare gli arrivi di migranti o di navi umanitarie, ma la possibilità da parte del governo di vietare l’ingresso nelle acque territoriali italiane alle imbarcazioni delle ong. Secondo il diritto del mare, il blocco navale vero e proprio è un atto di guerra compiuto con delle navi militari per ragioni di sicurezza nazionale. Nel ddl si pensa a un divieto d’ingresso di durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta e fino a un massimo di sei mesi, “nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”.

Non è la prima volta che l’Italia attua politiche simili: nel giugno 2018, quando era al ministero dell’interno, il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato i porti italiani “chiusi” alle navi umanitarie, costringendole a raggiungerne altri più lontani in Europa. Nel 2019 il divieto è stato messo nero su bianco in quello che è stato definito decreto sicurezza bis, che vietava l’attracco alle navi umanitarie.

Ma diverse ong hanno disatteso quel divieto, per esempio la SeaWatch guidata dall’allora comandante Carola Rackete o la Open Arms guidata da Marc Reig. Le organizzazioni umanitarie e i due comandanti si sono appellati alle leggi del mare, e cioè alle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, come la convenzione di Amburgo, la Unclos, la Sar e la Solas. Questi testi obbligano a soccorrere chi è in difficoltà e impongono agli stati di cooperare per rendere le operazioni di salvataggio e approdo più rapide e sicure.

Carola Rackete è stata arrestata dopo l’attracco sul molo di Lampedusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma è stata poi scarcerata e il procedimento contro di lei è stato archiviato proprio perché è stato riconosciuto che l’obbligo di soccorso è più importante di qualsiasi altra legge nazionale.