- Un consumo moderato di caffeina sembra poter ridurre il rischio di demenza e rallentare il declino cognitivo.
- La scoperta di una molecola quasi capace di autoreplicarsi rafforza l’ipotesi che l’Rna sia all’origine della vita.
- Il divieto di pesca imposto dalle autorità cinesi nel 2021 ha già prodotto effetti positivi sull’ecosistema del fiume Yangtze.
- Comunità di cacciatori-raccoglitori sono sopravvissute nell’area del delta del Reno per millenni dopo lo sviluppo dell’agricoltura in Europa.
- Il digiuno intermittente non sembra favorire in modo significativo la perdita di peso.
- I peli della proboscide conferiscono agli elefanti una grande sensibilità tattile che ha un ruolo fondamentale nella loro percezione dell’ambiente.
- Il 28 febbraio tutti i pianeti del sistema solare eccetto Marte saranno allineati.
- In Canada sono stati trovati i resti fossili di uno dei più antichi erbivori terrestri.
- È stata identificata la mutazione genetica all’origine dei casi di trombosi provocati da alcuni dei primi vaccini contro il covid.
- Una tecnica di editing genetico capace di diffondersi autonomamente nell’organismo potrebbe permettere di curare diverse malattie ereditarie.
