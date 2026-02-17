Anche se Nunez non ha voluto confermarlo prima della partenza, sappiamo che il 17 febbraio incontrerà il presidente algerino Abdelmajid Tebboune. Questo aspetto segna la differenza tra i normali contatti al livello dei ministri dell’interno e uno scambio realmente politico.

In ogni caso questa lettura evidenzia fino a che punto la visita sia considerata una “ultima occasione”, come confermano a Parigi. Se il ministro dell’interno, sostenitore del dialogo con Algeri, dovesse tornare in patria a mani vuote, è verosimile che i rapporti tra Francia e Algeria entrino in un lungo periodo di gelo.

Questa prospettiva è evidentemente riduttiva e addossa tutta la responsabilità della crisi di nervi franco-algerina a Parigi, ignorando le lotte tra clan in corso ad Algeri che continuano ad avere un ruolo in diversi contesti, dalla liberazione a novembre dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal alla condanna il mese successivo del giornalista francese Christophe Gleizes , ancora detenuto.

Il ministro dell’interno francese Laurent Nunez si trova ad Algeri dal 16 febbraio, per una visita che il sito algerino Tout sur l’Algérie presenta così: “A nome di quale Francia viene Nunez? Quella nostalgica dell’Algeria francese rappresentata dalla leader di estrema destra Marine Le Pen e dall’ex ministro dell’interno e dirigente della destra tradizionale Bruno Retailleau, che vogliono una spaccatura? O quella degli adepti di un rapporto pacificato e libero dai contenziosi storici, incarnata dall’ex candidata socialista alla presidenza Ségolène Royal e da altre personalità?”

Dall’esito dell’incontro capiremo se sarà possibile fermare il degrado continuo delle relazioni franco-algerine (in corso da diciotto mesi) e invertire la tendenza attuale, naturalmente attraverso piccoli passi reciproci. Un segnale incoraggiante – e di questi tempi non ce ne sono molti – arriva dalla ripresa prudente dell’acquisto di grano francese dopo una lunga interruzione. In precedenza le importazioni dalla Francia coprivano buona parte del fabbisogno di cereali dell’Algeria, e lo stop è coinciso con l’allontanamento politico.

Ma questo non basta. Il destino del giornalista sportivo Christophe Gleizes, condannato in modo del tutto arbitrario a sette anni di carcere duro, è evidentemente al centro della questione, almeno per Parigi. Anche se esistono apparenze giudiziarie da difendere, resta il fatto che il presidente Tebboune avrebbe il potere di graziare Gleizes e chiudere un capitolo doloroso.

Ma anche se dovessero esserci passi avanti in questo senso, non lo sapremmo a stretto giro, perché l’Algeria stabilisce un’equivalenza (forzata ma con effetti concreti) con diverse vicende in corso in Francia, a cominciare dalla detenzione di un agente consolare algerino accusato di aver partecipato al rapimento di un oppositore del regime.