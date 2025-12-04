La notizia è sconcertante. Poche ore prima del processo d’appello nei confronti di Christophe Gleizes, il giornalista francese detenuto in Algeria da un anno e mezzo, tutti i segnali provenienti da Algeri erano positivi. Eppure il verdetto arrivato la sera del 3 dicembre è implacabile: sette anni di carcere, con la conferma della sentenza di primo grado. Gleizes è accusato di “apologia del terrorismo” nel contesto della sua visita in Algeria per un reportage sul calcio in Cabilia.

Dopo la liberazione dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal, arrivata il mese scorso, Parigi e Algeri sembravano ormai avviate verso la distensione al termine di un lungo periodo di gelo. Ci si aspettava che la liberazione di Gleizes sarebbe seguita a quella di Sansal. Il rilascio dei due prigionieri avrebbe permesso di ripristinare i contatti politici ad alto livello, compresi quelli tra i due presidenti, Emmanuel Macron e Abdelmajid Tebboune.

Le speranze erano alimentate anche dal fatto che il processo si è svolto secondo le regole. I due avvocati del giornalista, uno algerino e l’altro francese, hanno potuto difendere la sua causa per un’ora ciascuno. Arrivato da Parigi, Emmanuel Daoud ha avuto la possibilità di parlare in francese e non in arabo, come normalmente richiesto. I due avvocati hanno potuto dimostrare che le accuse erano infondate. Il giornalista ha ammesso solo una colpa, quella di essere entrato nel paese con un visto turistico. Questo, però, non lo rende certo un terrorista.

Per quale motivo la sentenza è stata così dura, sconvolgendo Gleizes, la sua famiglia, gli amici e anche le autorità francesi? Doppio gioco o battaglia per l’influenza all’interno del governo di Algeri? L’opacità del sistema algerino alimenta le speculazioni.