La proposta di riforma, fortemente voluta dal governo italiano, è stata appoggiata dai partiti di destra, ma anche dal Partito popolare europeo (Ppe). Il ministro dell’interno italiano Matteo Piantedosi ha commentato dicendo che l’approvazione delle due riforme è “un successo” per l’Italia. Mentre le associazioni che si occupano di immigrazione e asilo giudicano il testo come un fallimento e lo svuotamento del diritto di asilo in Europa.

Anche gli stati candidati ad aderire all’Unione europea saranno ritenuti tali. Inoltre, i governi europei potranno concludere accordi con paesi extraeuropei considerati sicuri per esternalizzare le domande di asilo, come aveva già provato a fare negli anni scorsi l’Italia con l’Albania.

Il 10 febbraio il parlamento europeo ha dato il via libera a due modifiche del regolamento europeo sulle procedure di asilo e alla cosiddetta lista dei paesi sicuri di cui si discuteva da tempo. I richiedenti asilo provenienti da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia saranno sottoposti a procedure di asilo perché secondo le istituzioni europee provengono da paesi considerati sicuri.

“Per la prima volta avremo una lista europea di paesi di origine sicuri. Queste procedure hanno meno garanzie ed espongono le persone a un rischio di espulsione”, ha commentato il Consiglio italiano dei rifugiati (Cir).

Le associazioni che fanno parte del tavolo asilo e immigrazione hanno espresso una “forte preoccupazione per un’evoluzione normativa che mette a rischio il cuore del diritto d’asilo nell’Unione europea. Chiediamo alle istituzioni europee e nazionali di fermare questo processo di smantellamento delle garanzie, di rispettare gli obblighi internazionali e di rimettere al centro la tutela dei diritti fondamentali delle persone in cerca di protezione. Il diritto d’asilo è una responsabilità giuridica e politica che l’Unione europea non può eludere”.

Il nuovo concetto di paese terzo sicuro “abbassa ulteriormente gli standard di protezione. La sicurezza viene valutata sulla base di requisiti minimi e formali, senza una verifica concreta dell’effettiva tutela dei diritti, in aperta contraddizione con gli standard della convenzione di Ginevra del 1951”.

Si rafforzano così i meccanismi di inammissibilità delle domande di asilo, consentendo trasferimenti verso paesi terzi anche in assenza di qualsiasi legame reale con il richiedente o in presenza di un accordo bilaterale per l’ammissione dei richiedenti asilo, addirittura in paesi dove la persona non è mai stata e prima che sia garantito un ricorso effettivo.