Lipa è un piccolo villaggio bosniaco, isolato a circa 800 metri di altitudine, nel cantone nordorientale di Sana. Nel 2013, anno del primo censimento dopo la guerra che ha sconvolto il paese tra il 1992 e il 1995, a Lipa non abitava più nessuno. La violenza scoppiata durante il crollo dell’ex Jugoslavia aveva svuotato il villaggio.

Nell’aprile del 2025, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni segnalava però 135 abitanti. Oggi nel villaggio i mattoni hanno ceduto il posto alla lamiera, i giardini ai reticolati: Lipa è diventato un campo di transito per persone migranti, l’unico della regione che accoglie uomini soli. I container racchiudono dormitori con letti a castello, mense, consultori e uffici delle organizzazioni umanitarie attive nel centro.

La frontiera serbo-croata, che segna i confini dell’Unione europea, è vicina ma difficile da raggiungere. Bisogna superare una zona di montagna che supera i mille metri, attraversata dalle rapide correnti del fiume Una. La regione ospita orsi bruni e cinghiali, oltre alle mine antipersona, nascoste dalla vegetazione dopo la fine della guerra.

“Nei campi e nelle strutture informali, i blister di medicinali sono sparsi un po’ ovunque, basta guardare a terra”, spiega Silvia Maraone, coordinatrice italiana per Ipsia BiH, un’ong italiana autorizzata a operare nei campi. Tra le decine di confezioni raccolte negli ultimi giorni, diverse hanno la scritta “Lyrica”, un antiepilettico. “Lungo la rotta balcanica si usa almeno dal 2017. La situazione qui è meno critica di due o tre anni fa, ma è solo perché c’è meno gente. Il consumo non è diminuito”.

Il pregabalin – principio attivo del Lyrica – è prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense Pfizer. Distribuito nell’Unione europea dal 2004, il farmaco è raccomandato per il trattamento dell’epilessia, del disturbo d’ansia generalizzato e dei dolori neuropatici, ovvero legati a delle lesioni nervose. Ma dal 2009, l’Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze segnala il rischio di un uso improprio del Lyrica.

Queste capsule rosse e bianche, vendute in confezioni da duecento, sono presenti lungo tutta la rotta balcanica, fino a Bruxelles. Secondo l’associazione Eurotox, un osservatorio socio-epidemiologico operativo in Vallonia e a Bruxelles, il settore associativo ha lanciato fin dal 2016 l’allarme sull’uso improprio di questo medicinale. In seguito si sono aggiunte le segnalazioni di diverse strutture medico-sociali e, nel 2019, di un medico penitenziario. Le persone che facevano uso di Lyrica provenivano tutte da un percorso migratorio recente.

A Bruxelles, alla Gare du Nord, “una pillola si compra per uno o due euro”, spiega un operatore dell’associazione Médecins du monde che preferisce restare anonimo. Ma il pregabalin può arrivare a costare fino a 5 euro a capsula, ovvero sedici volte più del prezzo in farmacia (e fino a 71 volte più caro se paragonato al prezzo dopo il rimborso del sistema sanitario nazionale). Una confezione da duecento capsule può far guadagnare quindi fino a mille euro. Nel marzo del 2025, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, il ministro federale belga per gli affari sociali e la salute pubblica, Franck Vandenbroucke, spiegava che le dosi più ricercate sono quelle da 150 e 300 milligrammi.

Per strada, il consumo del pregabalin serve meno a curare che a tenere duro. “Senza essere un trattamento sostitutivo ufficiale, può essere usato come tale da chi ha una dipendenza dall’alcol, dagli oppioidi o dalla cannabis”, osserva la dottoressa Lou Richelle, vicepresidente del dipartimento di medicina generale dell’Université libre de Bruxelles, sottolineando che questo uso non rispetta le indicazioni terapeutiche.