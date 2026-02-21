“Il fucilato è ancora vivo”, è la frase che Rodolfo Walsh ascolta per caso in un bar di La Plata mentre gioca a scacchi alla fine del 1956. Queste parole lo spingono a mettersi sulle tracce dei sopravvissuti di un’operazione segreta, condotta dai militari per eliminare gli oppositori politici del regime argentino che l’anno prima aveva preso il potere con un golpe contro il presidente Juan Domingo Perón.

Prima ancora che fosse dichiarata la legge marziale, in un sobborgo di Buenos Aires alcuni sicari avevano ucciso in un’esecuzione extragiudiziale un gruppo di civili, accusati di essere sostenitori dell’ex presidente. Ma circolavano voci che alcuni fossero sopravvissuti al massacro avvenuto in una discarica. Dalla testimonianza di uno di loro prende avvio Operazione Massacro, un’inchiesta condotta da Walsh insieme alla giornalista Enriqueta Muñiz, che è diventato un pilastro del giornalismo narrativo contemporaneo, scritto otto anni prima di A sangue freddo di Truman Capote e diversi anni prima che Tom Wolfe negli Stati Uniti parlasse di new journalism.

All’inizio Walsh fa fatica a trovare un giornale che voglia pubblicare l’inchiesta, esce un pezzo sulla rivista sindacale Revolución Nacional, quindi nove articoli sulla rivista Mayoría. Ma poi decide che ha abbastanza materiale per farne un libro che attraversi il tempo e superi la cronaca. E qui sta la scommessa. Operazione Massacro non è solo la raccolta degli articoli già usciti, è molto di più. È una lunga inchiesta nella forma del romanzo. Con una scrittura letteraria e avvincente, il giornalista racconta le pieghe più oscure e violente della realtà in un libro che si legge come un’opera di finzione. Gli scrittori e i giornalisti latinoamericani da quel momento in poi non potranno ignorarlo, da Gabriel García Márquez a Leila Guerriero passando per Julio Cortázar, chedefinirà Operazione Massacro “un reportage immaginario della realtà”.

Già alla fine degli anni cinquanta, Walsh capisce che in un paese come il suo, in cui non c’è una stampa libera, uno dei pochi modi in cui i giornalisti possono raccontare la verità e smascherare il potere è aprire la strada a un genere ibrido e nuovo. Ma capisce anche che uno dei modi in cui gli scrittori possono inventare mondi è indagare la realtà, smontarla, svelarla. Oggi siamo abituati a delle opere di non fiction che hanno una forza letteraria, pensiamo a La guerra non ha un volto di donna o Preghiera per Černobyl’ della scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievič, premio Nobel nel 2015, oppure al francese Emmanuel Carrère. Ma negli anni cinquanta il lavoro di Walsh è quello di un pioniere e la sua esperienza mostra che il giornalismo narrativo ha una tradizione più radicata in paesi in cui queste figure bifronti di giornalisti-scrittori o di scrittori-giornalisti lo praticano anche come reazione ai limiti imposti dalla realtà e alla mancanza di libertà.

Walsh è il capostipite di diverse generazioni di giornalisti-scrittori che hanno usato la scrittura per capire e svelare più che per intrattenere o incantare, riuscendo a essere eleganti, coinvolgenti e ironici nello stile come autori di fiction anche per raggiungere il più alto numero possibile di lettori. In America Latina il suo esempio è ancora luminoso e dopo la fine delle dittature sono fiorite in tutto il continente riviste di giornalismo narrativo come Etiqueta Negra in Perù, Piauí in Brasile, Gatopardo in Messico, che sono state fucine di autori di non fiction. La vita stessa di Rodolfo Walsh può aiutare a capire la genesi di un genere che è così vicino al nostro tempo, assediato dalla realtà.