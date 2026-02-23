- La scoperta di una specie di spinosauro in Niger sembra indicare che questi dinosauri non erano capaci di nuotare in acque profonde.
- La Microsoft ha sviluppato un sistema per immagazzinare grandi quantità di informazioni per secoli nel vetro.
- Un batterio che vive nelle cellule di alcuni insetti è l’organismo con il dna più corto mai individuato.
- Uno spray nasale che stimola il sistema immunitario sembra in grado di proteggere da diversi virus respiratori.
- Le tartarughe giganti di Floreana sono state reintrodotte sulla loro isola di origine per la prima volta dopo quasi due secoli.
- Un test del sangue sembra in grado di individuare l’alzheimer e prevedere quando compariranno i sintomi.
- La Nasa ha rinviato a tempo indeterminato il lancio della missione Artemis II.
- Una sostanza psichedelicachiamata dimetiltriptammina (Dmt) potrebbe essere usata per trattare la depressione.
- Gli anticorpi dei pediatri sono stati usati per sviluppare farmaci contro il virus respiratorio sinciziale (Vrs, causa della bronchiolite) e altri virus.
- Potrebbe essere stata scoperta l’origine della strana forma degli asteroidi binari a contatto.
