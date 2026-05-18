Quando il Regno Unito mandò la sua prima missione diplomatica in Cina, nel 1973, uno dei partecipanti arrivati da Londra, Peter Auber, riferì che la delegazione era stata “ricevuta con estrema gentilezza, trattata con estrema ospitalità, osservata con estrema attenzione e congedata con estremo garbo”. Quella missione, il cui scopo era favorire il commercio e aprire un’ambasciata britannica permanente a Pechino, si svolse in pompa magna, senza però produrre risultati concreti. La frase di Auber mi è tornata in mente durante la visita di Donald Trump in Cina il 14 e 15 maggio.

Il presidente cinese Xi Jinping ha inaugurato il vertice ringraziando calorosamente il suo collega statunitense e sottolineando che i rapporti tra i due paesi sono “i più consequenziali del mondo”. Xi ha aggiunto che un ritorno degli Stati Uniti alla grandezza del passato (un riferimento allo slogan politico di Trump e del suo movimento Maga, make America great again) è assolutamente compatibile con con il progresso cinese.

Trump è stato altrettanto affettuoso nelle lodi rivolte a Xi. Mentre era ancora a bordo del volo diretto a Pechino, ha dichiarato sui social media che il presidente cinese è “rispettato da tutti”. Quando le due delegazioni si sono incontrate per un colloquio diretto, si è complimentato con Xi definendolo un “grande leader”. Ma quali sono stati i risultati concreti di questa visita al di là delle lusinghe diplomatiche?