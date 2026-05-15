Il 14 maggio Xi Jinping si è chiesto se la Cina e gli Stati Uniti possano superare la “trappola di Tucidide”. Il riferimento è tanto più strano se consideriamo che la formula è stata coniata da un professore statunitense, Graham Allison, in un libro intitolato Destinati alla guerra. Possono l’America e la Cina sfuggire alla trappola di Tucidide? (Fazi), pubblicato nel 2017 durante il primo mandato di Trump. Nei circoli accademici la tesi di Allison è tutt’altro che universalmente accettata.

Nel suo libro sulla guerra del Peloponneso, Tucidide afferma che quando una potenza emergente sfida quella dominante, la guerra è inevitabile. All’epoca lo storico greco si riferiva a Sparta, la potenza dominante dell’epoca, e ad Atene, che la sfidava. Le due città si sono effettivamente scontrate 2.400 anni fa.

Accogliendo Donald Trump a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha citato uno storico e capo militare greco vissuto quattrocento anni prima di Cristo. L’irruzione di Tucidide nei rapporti sino-americani, in un momento decisivo della loro storia, potrebbe risultare sorprendente, ma in realtà contiene un messaggio da parte del leader cinese per il suo omologo statunitense.

Detto questo, è naturale chiedersi cosa abbia spinto Xi a darle una simile visibilità. Il messaggio è duplice: da una parte il presidente cinese ufficializza il ruolo del suo paese come “l’altra” superpotenza del momento (da tempo la Cina è una superpotenza di fatto, ma la novità è che ora Pechino lo rivendica). Dall’altra parte, Xi mette in guardia gli Stati Uniti contro qualsiasi tentativo di bloccare o arginare l’ascesa della Cina. Se Washington ci provasse, la conseguenza sarebbe la guerra.

La citazione di Tucidide va accostata all’avvertimento su Taiwan: se la faccenda, che Pechino considera come un affare “interno”, sarà gestita nel modo sbagliato da Washington, sarà la guerra. Oggi è la Cina a fissare le regole del gioco, segno di un rapporto di forze nuovo con Trump.

Nella tensione scaturita da questi due avvertimenti risiede tutta l’ambivalenza della visita di Trump, a cui la Cina ha riservato un’accoglienza sontuosa. Il presidente statunitense, in cambio, ha definito Xi “un grande leader” e un “amico”. Ma questo tono non riflette la realtà dei fatti.