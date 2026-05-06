La sentenza fa eco a una dichiarazione dell’ufficio municipale di Pechino per le risorse umane e la sicurezza sociale, che lo scorso dicembre aveva stabilito che la sostituzione di una funzione lavorativa con l’ia non è una ragione legalmente valida per terminare un contratto di lavoro.

Alla fine di aprile un tribunale cinese ha dichiarato illegale il licenziamento di un dipendente di un’azienda tecnologica che aveva rifiutato un demansionamento e un taglio dello stipendio quando una parte del suo lavoro era stata automatizzata grazie all’intelligenza artificiale (ia).

Il caso, scriveva ad aprile la newsletter ChinaTalk, “riguarda un’azienda tecnologica che ha soppresso la posizione di un dipendente a causa dell’intelligenza artificiale, definendo l’automazione ‘un cambiamento sostanziale delle circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento della stipula del contratto di lavoro’. Ciononostante, il tribunale ha giudicato il licenziamento illegittimo, sottolineando che un ‘cambiamento sostanziale’ dev’essere imprevedibile e causato da eventi di forza maggiore, quali calamità naturali e cambiamenti politici. Al contrario, l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte dell’azienda era una decisione volontaria. Di conseguenza, l’azienda è stata condannata a pagare 791.815 renmimbi (113.956 dollari) a titolo di risarcimento”.

Non è chiaro fino a che punto questo caso stabilisca un precedente importante per situazioni simili, ma è comunque un segnale delle autorità alle aziende. La rivoluzione di lavori che prevedono la gestione, l’amministrazione e la creazione di contenuti o la programmazione informatica innescata dall’ia è già in fase avanzata e in Cina si combina da un lato con l’aumento preoccupante della disoccupazione giovanile e dall’altro con l’adozione entusiastica e programmatica dell’ia come nuovo motore della crescita.

Pechino, infatti, ha deciso di prendere il toro per le corna e fare dell’ia il propulsore della crescita economica e dell’aumento della produttività. Lo scorso agosto il Consiglio di stato, l’organo amministrativo della Repubblica popolare, ha pubblicato l’iniziativa “AI+”, che mira a portare il tasso di penetrazione dei dispositivi e delle applicazioni basati sull’intelligenza artificiale a oltre il 70 per cento in tutta la società entro il 2027 e al 90 per cento entro il 2030. Pechino dovrà quindi riuscire a coniugare questo piano, e i rischi che comporta, con la necessità di fermare la crisi occupazionale giovanile, che dalla pandemia non accenna a migliorare.