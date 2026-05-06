A Forlì il corpo di san Pellegrino Laziosi, vissuto nel medioevo, è stato sottoposto a una tac per verificare la credenza di una sua miracolosa guarigione da una cancrena alla gamba, evento grazie al quale è venerato come protettore dei malati oncologici (1) (2). A Cocullo (L’Aquila) la statua di san Domenico abate, vissuto attorno all’anno mille, sarà adornata con serpenti vivi in una cerimonia basata sulla credenza che in vita abbia guarito miracolosamente alcune donne morse da vipere (3) (4). Alla Biennale di Venezia il padiglione del Vaticano sarà dedicato a una santa erborista e guaritrice (5) (6).

Per gli ottocento anni dalla morte di san Francesco d’Assisi lo stato spenderà 155mila euro per diverse nuove statue a lui dedicate da installare in una decina di comuni tra cui Anacapri (Napoli), Cortona (Arezzo) e Santa Maria di Leuca (Lecce) (7). A Cagliari la statua di sant’Efisio, tradizionalmente trasportata da carri di buoi durante la festa patronale, quest’anno viaggerà a bordo di un furgone perché in Sardegna c’è un’epidemia di dermatite bovina (8). Nel cimitero di Sartirana Lomellina (Pavia) ignoti hanno rubato nove statue di santi, angeli e madonne (9) (10).

A Fara Novarese (Novara) il pavimento del cimitero ha ceduto mentre passava l’ex sindaco, che è precipitato nei loculi sotterranei (11) (12). Ad Atri (Teramo) il cantiere per l’ampliamento del cimitero comunale è stato bloccato perché l’azienda in subappalto sfruttava i lavoratori, pagandoli in nero (13). Nel cimitero di Trapani una donna ha girato un video nel deposito in cui sono messe le salme in attesa di sepoltura, mostrandone le condizioni di degrado, testimoniate anche da una bara da cui fuoriusciva del liquido (14). Nel cimitero di Sinalunga (Siena) è stata creata un’area alberata per la dispersione delle ceneri perché sempre più persone scelgono la cremazione (15). Nel cimitero di Ponte Lambro (Como) una donna bionda e ben vestita ha rubato otto vasi di fiori, secondo gli inquirenti non per rivenderli ma per uso privato (16).

Nel quartiere Trastevere di Roma saranno esposte le fioriture di piante grasse rare coltivate da una cooperativa chiamata Che cactus vuoi (17). Il fiore primula palinuri, che cresce solo sulla costa tra Salerno e la provincia di Cosenza, è in via di estinzione a causa della crisi climatica (18) (19). In una residenza per anziani di Sanremo (Imperia) è stata creata un’area di stimolazione sensoriale terapeutica con fiori profumati, pensata soprattutto per le persone con alzheimer (20).