La Casa Bianca sostiene di lavorare con governi e industrie per “diversificare le forniture”, ma un ex consigliere economico di Trump, Stephen Moore, la vede diversamente: “Non c’è molto che possano fare, è un mercato globale”.

Il presidente statunitense Donald Trump ha scritto sui social che lo stretto di Hormuz non è bloccato e che “il petrolio scorre”, riporta il Washington Post. Ha attribuito il rincaro dei carburanti soprattutto alla guerra tra Russia e Ucraina, e ha aggiunto che Kiev e Mosca avrebbero accettato di smettere di colpire le infrastrutture energetiche. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha smentito subito: nessun accordo del genere esiste, precisa Politico.

La ripresa dei combattimenti nella regione ha così spinto oltre i cento dollari al barile il prezzo del petrolio, che a giugno era crollato dopo un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran.

Pochi giorni dopo, un nuovo attacco con droni, partiti secondo alcune fonti dall’Iraq, ha costretto Riyadh a chiudere l’oleodotto Est-Ovest, l’unica alternativa per il petrolio saudita alle due rotte marittime che passano da Hormuz e Bab el Mandeb, entrambe compromesse.

Nello stretto di Bab el Mandeb, all’ingresso del mar Rosso, gli huthi hanno preso il controllo del litorale yemenita e l’8 settembre hanno lanciato una serie di attacchi contro impianti petroliferi sauditi, ferendo più di settanta persone.

Da mesi, nello stretto di Hormuz, da cui transita circa un quinto del petrolio mondiale, si susseguono attacchi alle petroliere. Il 13 settembre un mercantile è stato colpito in un raid aereo, causando un morto. E da giorni, sui telefoni degli abitanti del sud dell’Arabia Saudita arriva lo stesso messaggio della protezione civile: “Restate calmi, raggiungete un luogo sicuro lontano dalle finestre”. I missili e i droni dei ribelli huthi , alleati dell’Iran, hanno danneggiato una moschea e messo fuori servizio una raffineria, racconta Libération.

I rincari dell’energia stanno portando in strada mezzo mondo. All’alba di martedì 15 settembre una cinquantina di pescatori ha bloccato l’accesso al deposito petrolifero di Fos-sur-Mer, nel sud della Francia, per protestare contro il rincaro del gasolio. Non è un caso isolato, scrive Le Monde: il gasolio è ai massimi da febbraio e, secondo Libération, gli appelli a mobilitarsi contro il carovita si moltiplicano in tutta Europa, rilanciati da ex gilet gialli e dal collettivo francese Bloquons tout.

Il meccanismo è sempre lo stesso: il gasolio più caro fa aumentare i costi di trasporti, elettricità e generi alimentari, e i paesi che importano quasi tutta la loro energia non hanno margini di bilancio per ammortizzare il colpo. Il New York Times racconta che nelle Filippine i pescatori della baia di Manila restano a terra: “Hanno voglia di tornare in mare ma non i soldi per la benzina”, dice Fernando Hicap, presidente di un’associazione di pescatori. In Indonesia manca il gas da cucina, a Dacca, in Bangladesh, chiudono le fabbriche tessili e a Lisbona i cortei di clacson bloccano una raffineria.