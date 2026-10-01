Napoli alla fine degli anni settanta, il terremoto dell’Irpinia, le tensioni di Berlinguer con Mosca. Alcuni degli episodi più importanti di due decenni di politica italiana nel racconto di un testimone privilegiato.
Il 4 aprile 1890 Lafcadio Hearn sbarca a Yokohama: è il suo primo giorno in oriente. Una rivelazione per lui, e il punto d’avvio della scoperta di un patrimonio culturale.
Un racconto che tocca in modo crudo temi roventi: antimilitarismo, rapporto tra individuo e stato, tra oriente e occidente.
Quale ruolo giocano le grandi religioni? Come potrebbe essere una vita senza divinità? Un viaggio attraverso le credenze che hanno prevalso.
Le strade di una ragazza orfana e di uno studente s’incrociano nell’irripetibile momento in cui un vento di libertà travolse tutti i giovani Werther d’Europa.
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Questo articolo è uscito sul numero 1685 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati