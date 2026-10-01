Rocco Di Blasi
I ragazzi di via Cervantes
Arcadia Edizioni, 136 pagine, 16 euro

Napoli alla fine degli anni settanta, il terremoto dell’Irpinia, le tensioni di Berlinguer con Mosca. Alcuni degli episodi più importanti di due decenni di politica italiana nel racconto di un testimone privilegiato.

Lafcadio Hearn
Il mio primo giorno in Giappone
Adelphi, 79 pagine, 7 euro

Il 4 aprile 1890 Lafcadio Hearn sbarca a Yokohama: è il suo primo giorno in oriente. Una rivelazione per lui, e il punto d’avvio della scoperta di un patrimonio culturale.

Hakan Günday
Ziyan
Marcos y Marcos, 376 pagine, 20 euro

Un racconto che tocca in modo crudo temi roventi: antimilitarismo, rapporto tra individuo e stato, tra oriente e occidente.

Martín Caparrós
Senzadio
Einaudi, 112 pagine, 13 euro

Quale ruolo giocano le grandi religioni? Come potrebbe essere una vita senza divinità? Un viaggio attraverso le credenze che hanno prevalso.

Alberto Rollo
La attitudini
Neri Pozza, 304 pagine, 20 euro

Le strade di una ragazza orfana e di uno studente s’incrociano nell’irripetibile momento in cui un vento di libertà travolse tutti i giovani Werther d’Europa.

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Questo articolo è uscito sul numero 1685 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati