Qualche giorno fa Davide, 11 anni, ci ha scritto: “Vorrei leggere un articolo sul controllo dei genitori per i cellulari dei bambini: sui limiti di tempo, le restrizioni delle app e l’uso dei social”. L’articolo di copertina di questo numero parla proprio di questo: molti paesi stanno introducendo regole e divieti sull’uso dei social media. Ma stabilire delle regole non è semplice: chi dovrebbe decidere quanto tempo possiamo passare online? I genitori? I governi? Le aziende che gestiscono le piattaforme? E si può trovare una via di mezzo tra libertà totale e divieto?
Mentre ci pensate c’è anche un sistema molto semplice per non passare troppo tempo davanti a uno schermo: ogni tanto si può mettere via il telefono e uscire con gli amici. Magari non sarà sempre possibile fare come gli adolescenti dell’articolo a pagina 30, che sono partiti per una spedizione scientifica in kayak tra gli iceberg della Groenlandia. Hanno raccolto campioni, incontrato giovani inuit, avvistato balene e calato un idrofono in mare. A un certo punto, dalle cuffie, hanno perfino sentito il canto di una balena.
P.s. È tornato a grande richiesta il calendario scolastico! Lo trovate al centro del giornale.
Sommario del numero
Lettere
Un momento imbarazzante: skateboard
di Cristina Portolano
Giro del mondo
Notizie dalla scuola
L’età dei social
El Surtidor, Paraguay
Dracula
Georges, Francia
Carlotta superflash, n. 22
di Silvia Vecchini e Sualzo
Nel regno degli iceberg
L’Actu, Francia
La notte bianca
Biscoto, Francia
Calendario scolastico
di Carol Rollo
Fratelli e sorelle
Kamratposten, Svezia
Che pipistrello sei
Dentro un pianoforte
Dein Spiegel, Germania
Domande incrociate
di Susanna Mattiangeli
Fumetto, Briciola e Castagna
Polle, Germania
Storie in partenza
di Emma Dante
Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano
Le auto stanno diventando troppo grandi?
The Week Junior, Regno Unito
New York allo specchio
le foto di Stefan Falke
Una parola in giapponese: Mensa
di Junko Terao
A che serve l’invidia
di Ilaria Rodella
Lontano da casa
di Valentina Pigmei
L’ultima
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