Qualche giorno fa Davide, 11 anni, ci ha scritto: “Vorrei leggere un articolo sul controllo dei genitori per i cellulari dei bambini: sui limiti di tempo, le restrizioni delle app e l’uso dei social”. L’articolo di copertina di questo numero parla proprio di questo: molti paesi stanno introducendo regole e divieti sull’uso dei social media. Ma stabilire delle regole non è semplice: chi dovrebbe decidere quanto tempo possiamo passare online? I genitori? I governi? Le aziende che gestiscono le piattaforme? E si può trovare una via di mezzo tra libertà totale e divieto?

Mentre ci pensate c’è anche un sistema molto semplice per non passare troppo tempo davanti a uno schermo: ogni tanto si può mettere via il telefono e uscire con gli amici. Magari non sarà sempre possibile fare come gli adolescenti dell’articolo a pagina 30, che sono partiti per una spedizione scientifica in kayak tra gli iceberg della Groenlandia. Hanno raccolto campioni, incontrato giovani inuit, avvistato balene e calato un idrofono in mare. A un certo punto, dalle cuffie, hanno perfino sentito il canto di una balena.

P.s. È tornato a grande richiesta il calendario scolastico! Lo trovate al centro del giornale.