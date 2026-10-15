Il 7 ottobre l’Unione africana (Ua) ha lanciato l’Africa credit rating agency (Afcra), un’agenzia di rating continentale per sfidare il predominio mondiale dei tre colossi statunitensi Moody’s, S&P Global e Fitch Ratings. Come spiega il Financial Times, con la nuova agenzia i paesi dell’Ua cercano di esercitare un maggiore controllo sulle istituzioni che influenzano la percezione del continente sui mercati globali. I governi africani lamentano da anni il fatto che l’azione delle tre agenzie statunitensi determini tassi d’interesse “ingiustificatamente” alti. Le prospettive dell’Afcra sono incerte, conclude il quotidiano britannico, ma la sua nascita ha un profondo significato politico. ◆