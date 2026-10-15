Una specie identificata grazie ai fossili trovati nel nord della Cina e descritta su Nature fornisce nuovi elementi sull’evoluzione degli antenati dei mammiferi. Il Megacauda sungei (nell’immagine), vissuto circa 165 milioni di anni fa, apparteneva all’ordine dei docodonti ed era lungo circa cinquanta centimetri. Aveva uno stile di vita semiacquatico come quello delle lontre e si nutriva di piccoli vertebrati. L’ottimo stato di conservazione del fossile ha consentito di ricostruire la struttura muscoloscheletrica della gola, rivelando che era in grado di inghiottire il cibo masticato e di succhiare il latte materno, una caratteristica che distingue i mammiferi dai rettili e dagli anfibi.