Tornando 22 anni dopo sul luogo di una delle sue prime antologiche, Nelson fa il punto della situazione. Ripropone le stesse opere dichiarandone la natura illusoria e raggiungendo il massimo della sua frustrazione, paura e introspezione. È una mostra intrisa di marciume e degrado, follia e abbandono. La baracca che sembrava sprofondare nella sabbia è diventata una struttura fatiscente e la duna è ridotta a un sottile strato di sabbia sparso su tappeti sostenuti da una struttura metallica arrugginita. La riproduzione dello studio di Nelson è spogliata degli oggetti effimeri e dei materiali che compongono lo spazio di lavoro di un artista.

The Guardian