Uno studio pubblicato su Plos Medicine e riportato da El País suggerisce che non tutti gli alimenti ultraprocessati hanno gli stessi effetti sulla salute. Dopo aver analizzato le abitudini alimentari di più di 400mila statunitensi, i ricercatori hanno riscontrato un’associazione tra il consumo di carne lavorata e un rischio maggiore di cancro al colon, mentre mangiare altri cibi ultraprocessati, come cereali integrali e latticini, è stato associato a un rischio inferiore di questo tipo di tumore. Lo studio è di tipo osservazionale e quindi non permette di stabilire rapporti di causa-effetto, ma si aggiunge ad altre evidenze secondo cui gli alimenti ultraprocessati non costituirebbero una categoria omogenea dal punto di vista nutrizionale. Una revisione scientifica pubblicata lo scorso gennaio, per esempio, sostiene che sostituire i prodotti di origine animale con alimenti di origine vegetale, anche se processati, può apportare benefici alla salute.