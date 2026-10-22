“Quasi 50 miliardi di euro del fondo dell’Unione europea per la ripresa dalla pandemia di covid-19, finalizzato a migliorare la pubblica amministrazione, sono stati in gran parte sprecati: lo afferma un rapporto pubblicato il 20 ottobre dalla corte dei conti europea”, scrive il quotidiano austriaco Der Standard. “I revisori hanno riscontrato che solo circa un terzo delle misure ha dato risultati significativi”. Dopo la crisi del covid Bruxelles aveva messo a disposizione 49,1 miliardi di euro per sostenere la trasformazione digitale, i servizi di e-government, gli appalti pubblici e la concorrenza. “L’opportunità di affrontare sfide strutturali di lunga data è stata in gran parte persa”, ha dichiarato Ivana Maletić, funzionaria della corte dei conti europea.