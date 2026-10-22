Il 17 ottobre quattro soldati sono morti e 39 sono rimasti feriti, 19 in modo grave, in un incendio alla base militare di Wainwright, in Alberta, scrive la Bbc. Le fiamme hanno raggiunto i militari durante un’esercitazione, dopo che un improvviso cambio del vento le ha spinte per un chilometro in meno di un minuto. I responsabili sapevano da ore che c’era un incendio nell’area ma lo ritenevano sotto controllo. L’esercito ha sospeso le attività e avviato una verifica delle procedure di sicurezza.