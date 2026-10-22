Il 25 ottobre 2026 i brasiliani eleggeranno il nuovo presidente scegliendo tra Luiz Inácio Lula da Silva (attualmente in carica) e Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. “Il risultato è molto incerto”, scrive la Folha de S.Paulo. “Secondo un sondaggio Btg/Nexus del 19 ottobre, Flávio Bolsonaro è in leggero vantaggio su Lula ( nella foto ), con il 50,3 contro il 49,7 per cento”. Nella precedente rilevazione il distacco era di 3,2 punti. Al primo turno Bolsonaro ha ottenuto il 47,03 per cento e Lula il 45,16.