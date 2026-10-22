Basta poco tempo al giorno per migliorare il benessere mentale, scrive New Scientist. Secondo lo psicologo Eli Susman si possono ottenere molti dei benefici della meditazione anche con esercizi di appena trenta secondi al giorno, come rallentare la respirazione o praticare l’autocompassione. A contare sarebbe più la costanza che la durata, smentendo l’idea che “più è meglio”. Per trasformare questa pratica in un’abitudine bisognerebbe associarla a gesti quotidiani, riconoscerne i benefici e monitorare i progressi.