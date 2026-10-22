Una grande manifestazione ha attraversato Tunisi il 17 ottobre ( nella foto ). “I manifestanti hanno scandito slogan contro le limitazioni delle libertà e dei diritti dei tunisini, denunciando il peggioramento della situazione del paese”, scrive il sito Ultrasawt Tunisia. Organizzata dal sindacato Ugtt in un contesto di difficoltà economiche e di aumento del costo della vita, la mobilitazione ha riunito varie organizzazioni sindacali, forze politiche e associazioni per la difesa dei diritti civili, accomunate dalle rivendicazioni sociali e dalla richiesta di maggiori libertà. Anche se forze politiche diverse sono riuscite a convergere su un’iniziativa comune, l’intesa resta fragile, osserva Al Araby al Jadeed: “Queste organizzazioni non sono riuscite a rendere la marcia del 17 ottobre una svolta significativa nell’opposizione al regime” del presidente Kais Saied. “Ma si è ampliato il fronte degli oppositori, che hanno dimostrato la loro disponibilità a condividere uno spazio per protestare”.