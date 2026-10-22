- Lascia stare la rilegatura in pelle: è una tesi, non un best seller.
- Comincia con “non lo dico a nessuno” e finisce che ordini confetti e bomboniere.
- Il bacio accademico è senza lingua.
- Una corona d’alloro gigante è ideale per compensare un voto basso.
- Più anni ci hai messo a laurearti e più lunghi devono essere i festeggiamenti.
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Questo articolo è uscito sul numero 1688 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati