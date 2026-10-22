  1. Lascia stare la rilegatura in pelle: è una tesi, non un best seller.
  2. Comincia con “non lo dico a nessuno” e finisce che ordini confetti e bomboniere.
  3. Il bacio accademico è senza lingua.
  4. Una corona d’alloro gigante è ideale per compensare un voto basso.
  5. Più anni ci hai messo a laurearti e più lunghi devono essere i festeggiamenti.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1688 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati