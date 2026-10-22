“Il Consiglio di cooperazione del Golfo, un blocco di stati ricchi di petrolio noto per la sua predilezione per le auto importate, sta diventando un mercato in crescita per i veicoli elettrici cinesi, ai quali è in gran parte precluso l’accesso ai mercati occidentali”, scrive Asia Times. “L’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Kuwait, il Bahrein e l’Oman stanno diversificando la loro strategia energetica verso fonti alternative, abbracciando obiettivi ambientali e potenziando le infrastrutture di trasporto. L’avanzata della Cina nel redditizio mercato automobilistico del Golfo ha implicazioni che vanno oltre il settore dei trasporti. Il Golfo ha tradizionalmente venduto petrolio greggio e prodotti petrolchimici alla Cina, comprando in cambio beni manifatturieri. I veicoli elettrici aggiungono una dimensione tecnologica a questo scambio”.