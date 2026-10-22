Il 17 ottobre Steffen Krach, del Partito socialdemocratico, Elif Eralp, della Linke, e Werner Graf, dei Verdi (nella foto, da sinistra), hanno annunciato di aver concluso con successo i colloqui esplorativi e ora puntano a negoziare una coalizione per il governo regionale di Berlino. Die Linke prenderà una decisione definitiva durante il congresso regionale del partito, il 31 ottobre. Secondo la Taz tra i punti su cui si è trovato un accordo c’è l’approvazione, entro la metà del 2028, di una legge che nazionalizzi le proprietà delle società con più di diecimila appartamenti e l’estensione del diritto di voto a livello locale ai residenti nella capitale senza cittadinanza. ◆