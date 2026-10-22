Il 15 ottobre 2026 un ragazzo di sedici anni ha ucciso tre bambini e un’insegnante nella scuola elementare Silver rail di Bend, in Oregon, scrive l’Associated Press. Griffin J. John, ex alunno dell’istituto, ha sparato contro le porte chiuse della scuola per entrare e poi ha aperto il fuoco in un’aula. Altre due persone sono rimaste ferite. L’attacco è finito quando Kaylub Giamanco, padre di due alunne, ha seguito il ragazzo dentro la scuola e gli ha sparato con una pistola che possedeva legalmente. Prima di lui un’insegnante aveva cercato di fermare l’aggressore. Il fucile usato da John era stato comprato legalmente dalla madre; la polizia sta cercando di capire come il ragazzo ne sia entrato in possesso e quale fosse il movente. Nel 2026 negli Stati Uniti ci sono già state 27 sparatorie nelle scuole con morti o feriti, secondo Education Week. Il bilancio complessivo è di 17 morti e 29 feriti. ◆