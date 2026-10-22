Il Vietnam ha proposto nuove misure in otto città, tra cui Hanoi, contro il grave inquinamento atmosferico. Tra queste, il telelavoro per i dipendenti pubblici e le lezioni online per gli studenti quando l’indice di qualità dell’aria supera i livelli di guardia, scrive lo Straits Times.
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Questo articolo è uscito sul numero 1688 di Internazionale, a pagina 34. Compra questo numero | Abbonati