Dimenticare alcune cose è normale, scrive The Washington Post, soprattutto con l’avanzare dell’età. Oltre che dai cambiamenti cerebrali legati all’invecchiamento, le dimenticanze possono dipendere dall’accumularsi dei ricordi nel tempo e dalla necessità che uno nuovo si distingua a sufficienza da essere memorizzato. Gli esperti hanno individuato alcune strategie per migliorare la memoria “ingannando” il cervello: associare un’immagine stravagante alla cosa che si vuole ricordare, pronunciare ad alta voce le informazioni importanti, raggrupparle in blocchi, e collocarle mentalmente in un ambiente familiare.