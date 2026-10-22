Nella provincia cinese del Fujian è stato trovato il fossile del più antico uccello noto incapace di volare che probabilmente camminava a terra. Lo Yuezhuornis yangyuanensis (nell’immagine), vissuto 150 milioni di anni fa, era grande come un corvo, aveva denti seghettati, un artiglio a falce e arti anteriori molto corti inadatti al volo, caratteristiche dei dinosauri predatori. La scoperta descritta su Nature mette in discussione l’idea che l’evoluzione degli uccelli sia stata guidata soprattutto dal volo.
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Questo articolo è uscito sul numero 1688 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati